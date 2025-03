'Dat deze idioten incapabel zijn is niet het grootste probleem'

"Ik denk dat je in Nederland rustig drie maanden in een appgroep van het kabinet zou kunnen zitten zonder ook maar één gebeurtenis mee te maken", zegt Pieter Derks in De Nieuws BV. "Misschien zou Dick Schoof een keer appen dat hij een paar minuutjes later is op de ministerraad, en zou de rest laten weten dat dat niet uitmaakt, omdat het geen enkel verschil maakt of hij wel of niet in de ruimte is en bovendien wordt er toch niks besloten."