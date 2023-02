Dat de overheid de demonstratie op de A12 als strafbaar feit behandeld is ongehoord Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 251 keer bekeken • bewaren

Als er iemand een strafbaar feit pleegt is het overheid zelf.

De wijze waarop de overheid reageert op de klimaatdemonstratie op de A12 op zaterdag de 28e, doet me denken aan de jaren vijftig begin zestig toen demonstraties nog verboden waren. De boosheid en verontwaardiging over de bombardementen in Vietnam zocht echter een uitweg in illegale en gedwongen door de tijdgeest later legale demonstraties. Sindsdien is het uiting geven van je boosheid over misstanden en misdaden in binnen- en buitenland onderdeel van normaal burgerschap.

Zo ook de voortdurende misstand van een achteruithollend klimaat. Dat de overheid de demonstratie op de A12 als strafbaar feit behandeld, is ongehoord. Als er iemand een strafbaar feit pleegt is het overheid zelf. In de Parijse akkoorden van 2019 beloofde zij – samen met 193 landen - plechtig haar uiterste best te doen te voorkomen dat de opwarming van de aarde boven de 1,5% zou stijgen. Nu zij in tegenstelling tot de afspraak, de fossiele industrie steunt met 17,5 miljard euro kan ik dit niet anders noemen dan het plegen van een strafbaar feit.

De demonstranten op de A12, zeg maar de klokkenluiders die haar dit strafbare feit verwijten, wordt gek genoeg strafbaarheid in de schoenen geschoven. De wereld op zijn kop. De regering is kennelijk in paniek. Gezien haar economische groeiobsessie lukt het haar niet internationale afspraken na te komen en grijpt ze terug naar oubollige repressieve middelen. Logisch dat het College voor de Rechten van de Mens het OM en de regering kapittelt voor de ondermijning van het demonstratierecht.

Op de dag dat Extincion Rebellion de A12 blokkeerde zond tv-zender Max 's avonds een documentaire uit over de demonstraties in mei '68 in Parijs. Als je dan die massale demonstraties in Parijs ziet en daarna in het journaal de blokkeerders, dan zie je gewoon een plukje keurige nette burgers. Maar goed, het gaat om het effect van de actie. Leidt de actie tot een vergroting van het politiek draagvlak voor een ander beleid, of wekt zij alleen maar ergernis. Gezien de reportages in de Volkskrant en Trouw is het eerste het geval. Met de kreet “You are not alone" werden de blokkeerders van alle kanten toegejuicht.

Maar goed er blijven altijd mensen over die zo'n blokkade toch te heftig vinden en om die mensen over de streep te trekken kwam mijn vrouw met een alternatief voorstel: koppel de aanstaande demonstratie van 11 maart aan de verkiezingen van 15 Maart. Plan in plaats van heftige demonstraties op de A12 een groot ludiek feest op het Malieveld. Met lekkere hapjes die gratis uitgedeeld worden, zangkoren, muziek, theater, veel informatiekramen en als belangrijkste, in heel Nederland affiches die oproepen om op 15 maart te stemmen op klimaatvriendelijke, duurzame partijen.

In elk dorp en elke stad zijn er wel milieugroepen, of grootouders, voor het klimaat die verspreiding van deze affiches ter hand kunnen nemen. Als de Eerste Kamer op de golven van demonstraties, ludieke acties en verkiezingsfolders in meerderheid besluit om die 17,5 miljard te stoppen, dan hebben we in ieder geval wat gewonnen. Het voornemen van Extinction Rebellion om op 11 Maart opnieuw te demonsteren op de A12 zal wel doorgaan, maar laat zij, of de grootouders, of wie dan ook in ieder geval daarnaast een gigantische Malie-feest organiseren en roep mensen op om duurzaam te stemmen.

Ik vermeld nog even nadrukkelijk zaterdag 11 maart als demonstratie en feestdag. Lieve Overheid, als U deze mededeling wil zien als een aansporing mag je me arresteren en als ik een omgevingsverbod krijg ga ik lekker feesten.