Dat bij ASML 1700 baasjes de laan uitgaan is geen reden voor leedvermaak Opinie Vandaag leestijd 3 minuten 311 keer bekeken Bewaren

Bent U zelf nog wel zo onmisbaar?

Het moet een vrolijke woensdag zijn geweest voor honderdduizenden gefnuikte, door protocollen en controlesystemen ingesnoerde werknemers. ASML kondigde tegelijkertijd een recordwinst aan en een ontslagronde met 1700 beoogde slachtoffers. Dat waren bazen en baasjes van wie de werkvloer in de researchafdelingen had gezegd dat zij voornamelijk in de weg liepen. Ik zou de lezers van Joop niet graag de kost geven die nu denken aan hun eigen teamleiders en afdelingshoofden. Of ISO-cerfticicaten. Van Veldhoven begint de victorie.

Missschien moeten zulke gefrustreerde werknemers niet te vroeg juichen. Ooit hadden die 1700 bazen en baasjes wel een toegevoegde waarde. Anders waren ze destijds nooit aangesteld, had niemand een functieomschrijving voor ze opgesteld. Dat ze nu in de weg lopen, heeft niets te maken met vakbekwaamheid maar met de ontwikkeling van de technologie. Het kan niet anders. Veel werkzaamheden die aan management vastgeklonken zitten, kunnen nu met kunstmatige intelligentie worden gedaan. Dat maakt het leidinggeven op tussennivaus overbodig. Het verliest elke toegevoegde waarde en wordt een hinderpaal.

Wie zich nu verkneukelt over de ondergang van bemoeizuchtige teamleiders, zou het eigen werk eens in ogenschouw kunnen nemen. Kan dat niet beter en sneller met AI worden gedaan? Ik schrijf dit op met een recente ervaring in het achterhoofd.

Ik ben voorzitter van een vereniging die per jaar van de gemeente een subsidie kreeg van enkele duizenden euro's. Onlangs ging men ten stadhuize over op een ander cultuurbeleid. Om überhaupt in aanmerking te komen moesten wij beschikken over een integriteitsprotocol voor bestuursleden en een (sociaal) veiligheidsbeleid voor de vrijwilligers. Ook vroeg de gemeente om een meerjarenbeleidsnota. Vroeger had dat vele vergaderingen betekend, een hoop overleg en het nodige schrijfwerk. Nu vroeg ik ChatGPT zulke documenten te vervaardigen op basis van onze website en de statuten. In de prompt voor het meerjarenbeleid schreef ik erbij dat wij streefden naar organische groei en een veel diverser ledenbestand, zowel naar leeftijd als naar etnische afkomst. En dat het aantal vrijwillgers substantieel zou toenemen. Daarbij moest ook de rol van nieuwe media in aanmerking worden genomen. Een uur later beschikte ik over bruikbare stukken die ik - met kleine aanpassingen - zonder zorgen aan de algemene ledenvergadering zou kunnen voorleggen. De chatbox weet trouwens op basis van aantekeningen keurige notulen te maken.

Als dat al zoveel gemak en werkbesparing oplevert, wat betekent het dan voor Uw baan?

Die 1700 uit te trappen werknemers van ASML krijgen een goudgerande afvloeiingsregeling in het vooruitzicht. Dat geld zullen ze hard nodig hebben. Wie neemt graag iemand in dienst die in zijn vorige functie voornamelijk in de weg gelopen heeft?

Nee, leedvermaak is niet op zijn plaats.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas eveneens zeker nu de laatste putten open blijven en Friesland zo'n schandalige compensatie is voorgesteld voor het toestaan van winningen.

Beluister Het Geheugenpaleis, de wekelijkse podcast van Han van der Horst en John Knieriem over politiek en geschiedenis. Nu: de wereldorde aan gort.