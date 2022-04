Dansen tegen de oorlog

Greendutch

11 apr. 2022 - 8:43

of dit de juiste plek is voor deze opmerking? het is tijd dat een grondregel van de veiligheidsraad van verenigde naties gewijzigd moet worden, nl dat zodra een van de vaste leden in een oorlogssituatie komt deze meteen de plek in die raad moet verlaten zodat anderen -met enige afstand- besluiten kunnen nemen. die moedige volhardende Oekraïeners staan er alleen voor en wij -NL en EU- zijn te laf om echte maatregelen te nemen. wat zouden Nederlandse soldaten en vrijwilligers doen in een dergelijke situatie? ik denk weinig aangezien je hier tegenwoordig 20 partijen in de politiek hebt wat een duidelijk teken is dat men niet meer met elkaar wil praten noch bereid is te polderen, overleggen, overeenstemmen , iedereen wil hier zijn eigen zin hebben, er is geen eenduidige visie op de basis van dit land. sterker nog er zijn heel veel partijen die liever terug in tijd willen i.p.v. vooruit gebruikmakend van moderne technologie, dat dan weer wel. hier is geen eenheid en dus geen macht om te vechten voor het eigen land, ieder vecht voor zichzelf. prachtige dans, ik wens alle Oekraïeners sterkte