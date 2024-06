Dansen met 007, de nieuwe premier van Nederland

Eindelijk heeft het politieke kwartet zijn reddingsvest gevonden in het stagnerende, vertroebelde formatievijvertje. Ze hebben iemand gevonden met een integere en zuivere ambtelijke geschiedenis, vooral op het gebied van onderwijs en veiligheid, die weinig politieke ervaring heeft en tot nu toe onzichtbaar was.

Ik geloof dat Dick Schoof de enige 007 is die beoogd wordt voor de hoogste regeringspost in een democratisch Europees land. Hij beseft dat zijn kandidatuur gerelateerd is aan zijn werk als 007, vooral inzake de bescherming van de PVV-voorman.