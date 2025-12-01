Dankzij Musk en Trump komen er weer meer baby’s met hiv ter wereld Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 220 keer bekeken • bewaren

Onder president George W. Bush begonnen de Verenigde Staten in 2003 met de grootschalige, wereldwijde bestrijding van hiv en aids. Het aidsbestrijdingsprogramma Pepfar was omvangrijk en zeer succesvol. Met name landen in sub-Sahara-Afrika die gebukt gaan onder een hoge schuldenlast, slaagden er dankzij de financiële steun uit Amerika in om de epidemie met succes te bestrijden.

In twintig jaar tijd redden de Amerikanen meer dan 25 miljoen mensenlevens. Pepfar is daarmee zonder twijfel het allergrootste succes van het presidentschap van Bush. Al voor hij president werd, had hij besloten dat aidsbestrijding een speerpunt van zijn buitenlandbeleid moest worden. Bush werd daarbij geïnspireerd door een boek over de ongekende ravage die de epidemie aanrichtte in Afrika.

Trump, die vermoedelijk zelfs de boeken die onder zijn eigen naam zijn verschenen nooit heeft gelezen, beschouwt de hulp aan andere landen als ‘geldverspilling’. Samen met Tesla-CEO Elon Musk zette hij daarom begin dit jaar het mes in de programma’s om de aidsepidemie te bestrijden. USAID, de organisatie die een groot deel van de hiv- en aidsbestrijding verzorgde, was volgens Musk ‘een criminele organisatie’ die om die reden moest worden opgeheven. Ook beweerden sommige Republikeinen dat de aidsbestrijding zou leiden tot meer abortussen.

De gevolgen van de hardvochtige, ultrarechtse bezuinigingen worden nu duidelijk zichtbaar. Er komen weer meer baby’s met hiv ter wereld, meldt het Aidsfonds. De overdracht van hiv van moeder op kind is eenvoudig te voorkomen, maar omdat het Trump-regime de financiële steun hiervoor de nek om heeft gedraaid, gaat het nu op grote schaal mis. De NOS bericht:

“Uganda, een land in Oost-Afrika met meer dan 50 miljoen inwoners, wordt het hardst getroffen door de bezuinigingen. Meer dan zestig klinieken hebben hun deuren moeten sluiten en testprogramma's liggen stil. "In klinieken waar jarenlang geen kinderen met hiv meer werden geboren, zien we nu dat weer 1 op de 4 pasgeborenen met hiv ter wereld komt", zegt Mark Vermeulen, directeur van het Aidsfonds.”