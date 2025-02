Dankzij deze vlammende speech stijgt Die Linke in de Duitse peilingen

"Dat heeft bij veel links gezinde mensen voor een wake-up-call gezorgd", zegt Rochtus. Dat Die Linke niet voor strengere migratiemaatregelen pleit, plaatst de partij vrijwel alleen op het Duitse politieke spectrum. "Die Linke-parlementslid Heidi Reichinnek is in de Bondstag fel van leer getrokken tegen Merz. Haar optreden in het parlement was zo hevig - ik noem haar een Duitse pasionaria - heeft indruk gemaakt bij de jonge linkse intellectuelen", zegt Rochtus. "Intellectuelen die anders op de Groenen of BSW zouden stemmen, zijn zo mogelijk van mening veranderd." De uithaal van de 36-jarige Reichinnek ging viraal op sociale media. "Weersta het fascisme in dit land. Op de barricades", riep Reichinnek in het parlement. Zo'n 29 miljoen mensen hebben de beelden van haar toespraak op Instagram en TikTok gezien."