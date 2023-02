Dankzij de winst van Shell en Exxon kan ik weer rustig slapen Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 336 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Sharon Hahn Darlin

Gedoe

Vandaag bereikte mij een vreugdevol bericht. Dat was ook wel nodig want de afgelopen weken was er een hoop commotie rondom de zogenaamde 'klimaatcrisis'. Daardoor leek even onder te sneeuwen waar het echt om ging.

Ademhalen

Maar vandaag kan ik weer rustig ademhalen. Shell had ondanks al dat gedoe over de 'toekomst van onze kinderen' een topjaar: ruim 38 miljard euro winst. Ook voor Esso (Exxonmobil) was het even spannend maar ook zij hadden 56 miljard euro winst. Nou Shell, dat is wel iets meer. Maar onlangs zag ik een inspirerend interview in Buitenhof met uw ex-topman over leiderschap. Dus dat komt wel goed.

Spannend

Het was echt even spannend. Er kwam namelijk recent een studie uit over het feit dat de olie industrie 40 jaar geleden al op de hoogte was van de gevolgen van klimaatverandering en hun rol hierin. Ze hielden deze kennis geheim en zaaiden tegelijkertijd twijfel over de robuustheid van klimaatwetenschap. Ze maakten daarbij gebruik van dezelfde strategie als de tabaksindustrie gebruikte om twijfel te zaaien over de relatie tussen roken en kanker.

Dit was al jaren bekend maar het was nu even nieuws. Zelfs Nieuwsuur had hier bijna een rapportage over op primetime televisie. Gelukkig was er een technische storing en was het niet nieuwswaardig genoeg om de volgende dag alsnog uit te zenden. De reportage staat wel online. Maar dat ziet toch niemand.

Twijfel

Ik heb wel één verzoek. Ik lees namelijk nog steeds dat de wetenschap over klimaatverandering net zo robuust is als de wetenschap over roken en kanker. Dat het warmer wordt, dat dit aan ons ligt, dat we dit zeker weten, dat het heel erg is maar dat we er ook echt iets aan kunnen doen als we nu stoppen met investeren in fossiele brandstoffen. Daardoor ga ik me - ondanks alle handelaren in twijfel - zorgen maken.

Mijn verzoek is daarom of u een deel van de winst kunt investeren in het zaaien van twijfel over wetenschap en het groen verven van uw imago. Vertel me dat het allemaal wel meevalt en dat u deel van de oplossing ben. Dan kan ik weer rustig slapen.