'Dankzij de VVD. Graag gedaan!'

Handen uit de mouwen en aan de slag! Het nieuwe kabinet-Yesilgöz, in de volksmond ook wel het "kabinet-Jetten" genoemd kan zich klaarmaken voor de bordesfoto. De formatie verliep uiteindelijk erg soepel, zonder ruzies. Gewoon een kwestie van de VVD laten dicteren en daarna je handtekening bij het kruisje zetten.

