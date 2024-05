Dankzij antivaxxers zijn er nu al meer baby's aan kinkhoest overleden dan in elk ander jaar sinds 1963

Nederlanders zijn een verwend volkje geworden. Zo lang geleden is het bijvoorbeeld nog niet dat Max Verstappen één grand prix won en meteen tot sportman van het jaar werd verkozen. Tegenwoordig wint hij ze allemaal en neemt de populariteit van de races af. Of wordt er nu blasé gedaan over Joost Kleins Europapa, terwijl we het eerder nog moesten hebben van Sieneke's Shalalie Shalala, of godbetert de Toppers. Vroeger hadden we ook dode baby's. 'Heel veel dode baby's', zegt Lisa Loeb in De Nieuws BV. 'Voordat we in 1957 kinderen tegen kinkhoest gingen vaccineren, stierven tientallen kinderen per jaar aan deze heftige ziekte.'