Dakloze, achtjarige vluchteling blijkt schaakwonder 24-03-2019

Zo nu en dan komt er een verhaal voorbij dat een verfilming waard is. Dat van de achtjarige Tanitoluwa ‘Tani’ Adewumi hoort zeker in die categorie thuis. Zijn familie zag zich gedwongen het thuisland Nigeria te ontvluchten omdat Tani’s ouders vreesden voor hun veiligheid. Nadat ze terecht kwamen in een daklozencentrum in New York, werd het leven er bepaald niet gemakkelijker op.

Te midden van al deze onrust ontdekte Tani het schaakspel en wilde niets anders meer doen dan dit spel doorgronden. Ene Russell Makofsky, een schaaktrainer, nam hem onder zijn hoede en oefende dagelijks met hem. Het leidde ertoe dat Tani inmiddels kampioen is van de staat New York. Gezien de ongekende groei die hij in een jaar tijd doormaakte mag er wat verwacht worden. De huidige wereldkampioen, Magnus Carlsen, had op negenjarige leeftijd een rating van 900. Tani zit daar, een jaar jonger, met 1587 al flink boven.