Dagen worden langer door klimaatcrisis, risico voor betalingsverkeer en GPS-navigatie

De klimaatcrisis zorgt ervoor dat de dagen langer worden. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Het gaat vooralsnog om milliseconden, maar dat is al voldoende om internetverkeer, financiële transacties en GPS-navigatie te ontregelen, aangezien dit allemaal afhankelijk is van een uiterst nauwkeurige tijdregistratie.

Als sinds het bestaan van de aarde neemt de tijd van de dagen toe. Dat heeft te maken met de zwaartekracht die de maan op de oceanen en landmassa uitoefent. Tot zover niets nieuws. Het probleem schuilt echter in het feit dat in de afgelopen tweehonderd jaar de rotatie van de aarde net zoveel vertraagd is als daarvoor in enkele miljarden jaren. En dat is te wijten aan menselijk handelen.

Door het smelten van de Groenlandse en Antarctische ijskappen als gevolg van de door mensen veroorzaakte klimaatcrisis, is de verdeling van het water op aarde uit het lood geslagen. Veel van de watermassa die zich voorheen op de hogere breedtegraden bevond, concentreert zich nu in zeeën dichter bij de evenaar. Als gevolg hiervan is de aarde rond het middelpunt uitgezet, wat er weer voor zorgt dat de rotatie van de planeet wordt vertraagd. Een proces dat nog altijd voortzet. Daar komt vervolgens bij dat de verhoogde CO2-uitstoot de stratosfeer doet krimpen.

Volgens de onderzoekers bedraagt de extra rotatietijd momenteel 1 milliseconde per cyclus (ms/cy). Dit zal vermoedelijke de komende decennia zo blijven, zelfs als de uitstoot van broeikasgassen wordt beperkt. Worden de emissies niet teruggedrongen, zal de vertraging oplopen tot 2,6 ms/cy in het jaar 2100.

Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA.