Dagelijks honderden nieuwe PRO-leden

De nieuwe linkse combinatie Progressief Nederland (PRO) heeft in de eerste twee dagen na de lancering al 1500 nieuwe aanmeldingen ontvangen, meldt het ANP. Eerder deze week meldde partijleider Jesse Klaver bij de onthulling van de nieuwe naam dat PRO na de samenvoeging van GroenLinks en PvdA meer dan 100.000 leden telt en daarmee de grootste ledenpartij van het land is.

Inmiddels hebben ook de jongerenbewegingen die gelieerd zijn aan beide stampartijen, Dwars en Jonge Socialisten zich achter een nieuwe naam geschaard. Zij zullen samen verder gaan als Protest, zo is op een bijeenkomst door middel van stemming besloten.

Er viel nog wat te kiezen. Ook Proactief, Links, Lynx, Vlam, Links-Progressieve Jongerenbeweging of simpelweg Progressieve jongeren waren zaterdag nog in de race. Opvallend genoeg stond de uiteindelijk gekozen naam helemaal niet op het stembiljet: Protest was na donderdag nog op initiatief van de leden toegevoegd aan de lijst, geïnspireerd door de presentatie van de nieuwe naam van GroenLinks en de PvdA. (...) De jongerenbewegingen besloten donderdag niet alleen over hun nieuwe naam, ook over de beginselen van Protest werd gestemd. Evenals bij Progressief Nederland staan in de nieuwe jongerenbeweging ‘vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit’ centraal, aldus Dwars en de Jonge Socialisten in een gezamenlijke verklaring. Daarnaast zijn er ‘expliciete linkse idealen’ toegevoegd, zoals ‘ecologisme’ en ‘dekolonisatie’.