Dag 4 van fascistische onderdrukking burgerverzet LA. Gouverneur: 'Trump krankzinnige dictator'

Donald Trump heeft duizenden extra militairen naar Los Angeles gestuurd na vier dagen van aanhoudend verzet van de lokale gemeenschap tegen de massale immigratierazzias. Zo'n zevenhonderd mariniers zijn ingezet in de stad en het aantal Nationale Garde-troepen is verdubbeld naar vierduizend. Het is de eerste keer sinds 1965 dat een president Nationale Garde-troepen naar een Amerikaanse stad stuurt zonder toestemming van de gouverneur.

De protesten begonnen vrijdag nadat bekend werd dat immigratiedienst ICE razzias uitvoerde in wijken met een grote Latino-populatie. Om te voorkomen dat ICE de wijken zou bereiken, werden er snelwegen geblokkeerd en werd er met stenen en eieren naar de auto's van de agenten gegooid. Ook werden er brandende barricades opgeworpen, soms door auto's in brand te steken. De politie van Los Angeles sloeg hard terug en arresteerde in het weekend vijftig mensen en gebruikte meer dan zeshonderd rubberen kogels. Een Australische journalist die verslag deed in het gebied werd van achteren geraakt door zo'n politiekogel.