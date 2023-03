Dader van schietpartij gebedshuis in Hamburg mogelijk overleden Vandaag • leestijd 2 minuten • 124 keer bekeken • bewaren

Bij de schietpartij in een gebedshuis dat donderdagavond plaatsvond in Hamburg, zijn doden en gewonden gevallen. De politie heeft nog geen cijfers bekend gemaakt van het aantal slachtoffers. Wel spreken Duitse media over zes of zeven doden en acht zwaargewonden. De dader zou vermoedelijk ook zijn overleden.

De schietpartij vond plaats in een gebedshuis van Jehova’s Getuigen. De dader drong het gebouw binnen en begon daar om zich heen te schieten. Over diens identiteit en motief is niets bekend gemaakt. "We hebben geen aanwijzingen dat de dader op de vlucht is. We hebben wel aanwijzingen dat de dader waarschijnlijk in het gebouw is en zich zelfs onder de doden bevindt’’, aldus een woordvoerder van de Duitse politie.

Een buurtbewoner vertelde dat ze vier reeksen schoten hoorde met pauzes van zo’n 20 seconden tot een minuut. De man, die ze vanuit haar raam zag, liep gejaagd naar de bovenste verdieping van het gebouw. ‘’Hij was donker gekleed en liep heel snel.’’

Volgens een woordvoerder van de politie hoorden de agenten, nadat ze het gebouw waren binnengetreden, een schot. Ze troffen op de etage erboven ook een dode. "Mogelijk de dader of een van de daders.’’

De politie vraagt om geen geruchten te verspreiden over een eventueel motief van de dader. Veiligheidsbronnen melden dat de politie uitgaat van een Amoktat, een moordpartij die door een enkel persoon wordt gepleegd die meestal uit persoonlijke drijfveren handelt.

De politie houdt rond 12.00 een persconferentie over de schietpartij.

Update:

Volgens Der Spiegel is de dader een man die voormalig lid is van de religieuze gemeenschap. Hij zou tussen de 30 en 40 jaar oud zijn.