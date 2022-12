Dader van aanslag in Parijs heeft ‘pathologische’ haat tegen buitenlanders

De Franse man die vrijdag drie mensen in Parijs heeft doodgeschoten, heeft aan de Franse officier van justitie bekend dat hij een ‘pathologische’ haat heeft tegen buitenlanders. Tijdens de aanslag raakten ook drie mensen gewond.

De 69-jarige man was van plan om mensen in de voorstad van Parijs, waar veel immigranten wonen, te vermoorden. Doordat er te weinig mensen op straat waren, besloot hij naar een wijk in Parijs te gaan waar veel Koerden wonen.