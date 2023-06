Daar zijn ze weer: Griekse neonazi's keren terug in parlement

26 jun. 2023 - 15:01

Dat is van oudsher een opvallend fenomeen in de Griekse kieswet: dat de grootste fractie ook nog eens extra (bonus-)zetels krijgt. Daarmee wordt de eventuele noodzaak van een coalitie ingedamd. Vreselijk dat die ultra-rechtse c.q. fascistische partijtjes weer opvlammen. De tijd van de Griekse dictatuur van de "kolonels" (1967-1974) is echt niet in vergetelheid geraakt.