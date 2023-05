Daar is hij weer

22 mei 2023 - 19:30

Als we iets steviger hadden ingegrepen: - Had Isis niet ontstaan - Was Putin weer iets verder terug in zijn hok geduwd - Had Erdogan geen Syrische vluchtelingen kunnen gebruiken als stemvee. - Had de Arabische lente misschien wat meer bestendig gebleken - Hadden we geen vluchtelingencrisis? Bijzonder hoe actie en inactie beiden slecht kunnen uitwerken...

3 Reacties