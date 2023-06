D66 wil strengere straffen voor Kamerleden die regels aan hun laars lappen, zoals Thierry Baudet • Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 81 keer bekeken • bewaren

De fractie van D66 in de Tweede Kamer komt met een voorstel om Kamerleden strenger te disciplineren. Kamerlid Joost Sneller verklaart tegenover RTL Nieuws "dat de straffeloosheid moet eindigen". Met dat laatste doelt hij op het feit dat er op het overtreden van de parlementaire regels amper sancties staan.

Concreet voorbeeld is het registreren van nevenfuncties, wat vanuit democratisch oogpunt belangrijk is bijvoorbeeld om na te kunnen gaan of een Kamerlid zich schuldig maakt aan belangenverstrengeling. Een berucht voorbeeld daarvan is Thierry Baudet, fractievoorzitter van Forum voor Democratie. Hij weigerde zijn neveninkomsten op te geven, werd vervolgens vorig jaar voor een week geschorst en daar bleef het bij. Nog steeds geeft hij geen inzage in zijn financiering. Sneller wil die royale sluiproute lastiger maken: "Daarom wil ik dat overtreders een sanctie krijgen, bijvoorbeeld een schorsing die pas wordt opgeheven als het Kamerlid zich aan de regels houdt, als de nevenfunctie is opgegeven. (…) Op dit moment is het te makkelijk een lange neus te trekken naar de sanctie die wordt opgelegd. Ik wil zorgen dat de sancties afschrikwekkend zijn, zodat we kunnen afdwingen dat Kamerleden zich aan de regels houden."

Of de strengere maatregel in het geval van Baudet daadwerkelijk effect zou hebben, is overigens de vraag. De politicus is nu al notoir afwezig bij debatten en vergaderingen. De Kamerleden van FvD komen zelfs niet opdagen bij stemmingen die ze zelf hebben aangevraagd, zo blijkt uit onderzoek van het ANP:

In de periode van 23 maart 2017, het moment van aantreden van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer, tot 22 mei van dit jaar, was de Forum-fractie afwezig bij acht stemmingen over (wets)voorstellen. De CU en PvdD misten geen van deze stemmingen. Bij moties waarover gestemd moest worden was 210 keer niemand van FVD aanwezig in bovengenoemd tijdsbestek. Bij de CU was dit zes keer het geval en bij de PvdD geen enkele keer. Opmerkelijk is dat bij de door Forum voor Democratie gemiste stemmingen over moties, de fractie zelf acht keer mede-indiener was.

D66 wil de regels ook aanscherpen omdat de Kamer een voorbeeldfunctie heeft. "Als we in het parlement laten gebeuren dat regels worden genegeerd dan gaan mensen thuis toch ook van denken dat het oké is om in de samenleving je niks aan te trekken van regels waar je het niet mee eens bent."