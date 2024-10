D66 wil dat peroxide-Poetin zijn partij democratiseert

Politieke partijen moeten intern democratisch zijn. Dat is de strekking van een motie die D66-Kamerlid Joost Sneller woensdag indient. Mocht het voorstel worden aangenomen, dan heeft dat onder meer gevolgen voor de minst democratische partij van Europa, de PVV. Bij de rechts-radicale partij trekt Geert Wilders aan alle touwtjes. Hij is het enige lid.

In de Volkskrant zegt Sneller: “De formele eis dat een politieke partij een vereniging is, blijkt een lege huls te kunnen zijn als het enige lid een ledenstop afkondigt. Dan moet je in de wet die formele eis ook inhoudelijk invullen.”

D66 is bepaald niet de enige partij die bezorgd is over het totale gebrek aan interne partijdemocratie bij de PVV. Tijdens het debat over de regeringsverklaring in juli sprak Pieter Omtzigt Wilders aan op de ondemocratische inrichting van zijn partij. “Waar bemoei je je mee”, snauwde de PVV-potentaat naar de NSC-leider.