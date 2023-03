D66 sluit gevaarlijke klimaathaters BBB, JA21 en PVV uit voor samenwerking in Provinciale Staten

D66 heeft een samenwerking met BBB, JA21 en de PVV uitgesloten in de Provinciale Staten. Dat hebben de twaalf lijsttrekkers in een verklaring laten weten. De reden is dat deze partijen het landelijk beleid voor het behalen van de stikstof- en klimaatdoelen tegenwerken.

“In campagnedebatten en verkiezingsinterviews laten zij er geen misverstand over bestaan: zij willen hun stilstandbus parkeren in onze provincies, pal voor de stikstof- en klimaatdoelen. Die doodlopende weg willen wij niet inslaan. Wij willen vooruit.”

Met de verklaring reageert D66 op uitspraken van de drie partijen in het verkiezingsdebat van afgelopen vrijdag op NPO Radio 1 en in een interview met JA21 met NU.nl:

"BBB maakt een breekpunt van de uitvoering van de stikstofaanpak van Christianne van der Wal (minister voor Natuur en Stikstof, red.) en JA21 maakt een breekpunt van de klimaatversnelling van Rob Jetten (minister voor Klimaat, red.). De PVV erkent niet eens dat er een klimaat- en stikstofprobleem is om op te lossen. En juist voor die partij zetten VVD en CDA de coalitiedeur in Limburg weer open. Zo komt de duidelijke koers die Nederland is ingeslagen in gevaar."