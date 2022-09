D66 onderneemt stappen tegen haatzaaierij Forum voor Democratie, bewindslieden beraden zich

De haatzaaierij waarmee Forum voor Democratie politiek tracht te bedrijven bereikte zaterdag een nieuw dieptepunt. Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen plaatste een bewerkte foto die zo was aangepast dat het leek alsof minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) en Karien van Gennip (Sociale Zaken, CDA) een nazivlag met hakenkruis eisen. In werkelijkheid ging het om een heel andere vlag, die van de van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG) van de Verenigde Naties. Die doelen hebben ook niets met nazisme te maken en omvatten onder meer het terugdringen van kindersterfte en armoede. De nazivlag was er in gefotoshopt.