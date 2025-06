D66 maakt ruk naar rechts op asiel, Rob Jetten bepleit ‘Canadees model’ Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 440 keer bekeken • bewaren

Vluchtelingen mogen niet langer op eigen houtje naar Nederland komen. Ze moeten in de toekomst buiten Europa asiel aanvragen. Om dat te bewerkstelligen moeten internationale verdragen, zoals het Vluchtelingenverdrag, worden aangepast. Dat voorstel doet D66-leider Rob Jetten.

Het Vluchtelingenverdrag kwam er in 1951, omdat Europese landen voor de oorlog geen joodse vluchtelingen hadden willen opvangen. Zij werden teruggestuurd naar nazi-Duitsland. Om te voorkomen dat mensen in de toekomst weer de dood in gejaagd zouden worden, spraken landen af dat vluchtelingen recht hebben op opvang.

Jetten bepleit nu een ‘Canadees model’ voor asielmigratie. “Van migratie die ons overkomt, zullen we naar migratie moeten die we zelf in de hand hebben.” Aanvragen van vluchtelingen worden buiten de EU behandeld, en daarnaast kunnen vluchtelingen op uitnodiging naar Nederland komen.

Tegen het AD zegt de D66’er dat “het huidige migratiesysteem stuk” is. Ook om politieke redenen is de draai noodzakelijk: volgens Jetten moeten de ‘middenpartijen’ het initiatief nemen bij de discussie over vluchtelingen.