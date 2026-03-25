D66 maakt knieval voor ultrarechts en laat Palestijnse vluchtelingen in de kou staan

Onder druk van ultrarechts heeft D66 haar steun voor hernieuwde hulp aan Palestijnse vluchtelingen ingetrokken. De grootste regeringspartij wilde de hulp aan UNRWA (de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen) herstellen, maar ultrarechts dreigde in dat geval de begroting voor ontwikkelingssamenwerking te torpederen.

Dagblad Trouw schrijft:

“De linkse partijen dienden verschillende voorstellen in om de bezuinigingen van het vorige kabinet deels terug te draaien, maar de rechtse partijen dreigden tegen de begroting te stemmen als die amendementen zouden worden aangenomen.”

De knieval van D66 is opmerkelijk omdat de partij met CDA en VVD in het regeerakkoord afsprak dat de samenwerking met UNRWA zou worden hervat. JA21 dreigde echter in die situatie tegen de begroting te stemmen.

“De minderheidscoalitie kiest ervoor om hulp aan Palestijnse burgers te blokkeren om zo over rechts een miljardenbezuiniging op ontwikkelingssamenwerking mogelijk te maken”, concludeert GroenLinks-PvdA-Kamerlid Suzanne Kröger.

