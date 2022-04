Druktemaker Marcel van Roosmalen verkneukelt zich om de perikelen bij D66. “D66 is het waarschuwende vingertje van de katholieke kerk terwijl we nu allemaal weten wat daar gebeurde. Voor de mensen die zich afvragen hoe het toch kon dat er juist in Nederland in de oorlog zoveel mensen zijn weggevoerd: D66. D66 is schande spreken bij misstanden, maatregelen eisen, maar als het dichtbij komt wegkijken.”