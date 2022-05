D66 en VVD willen embryowet verruimen

Hermans: “We hebben hier in de formatie veel over gesproken. VVD en D66 willen een stap vooruit zetten. Maar voor de ChristenUnie en CDA zijn er zorgen en grenzen. De afspraak is dat we elkaar veel vrijheid gunnen, maar met één beperking. VVD en D66 kunnen beginnen met een initiatiefwet om het verbod op te heffen op het maken van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek. Maar het debat en het besluit erover zijn iets voor een volgende kabinetsperiode. Dat is de ruimte die we hebben gevonden. Voor ons is het toch belangrijk dat we vast met de voorbereidingen aan de slag kunnen. Het zijn veelomvattende vragen en we willen investeren in een maatschappelijke dialoog en in gesprekken met ethici, gynaecologen en fertiliteitsartsen. Het is goed om er de tijd voor te nemen.”