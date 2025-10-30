D66 en PVV gelijk, Yesilgöz moet waarschijnlijk toch met GL-PvdA om tafel Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1440 keer bekeken • bewaren

Volgens de voorlopige ANP-prognose van de verkiezingsuitslag komen D66 en PVV allebei uit op 26 zetels. Rond 5:00 uur ’s ochtends had D66 nog wel een paar duizend stemmen meer dan de extreemrechtse partij van Geert Wilders.

De PVV-leider heeft al laten weten dat er eerst duidelijkheid moet komen over wie werkelijk de grootste is voor er een verkenner mag worden aangesteld. Hoewel de PVV flink inlevert, is radicaal-rechts wel licht gegroeid. De PVV, JA21 en Forum voor Democratie gingen van 41 zetels in 2023 naar 42 zetels nu.

Ondertussen vallen de klappen bij links. De partijen links van D66 zijn nog nooit zo klein geweest. Niet alleen de uitslag voor GroenLinks-PvdA (20 zetels) is teleurstellend, ook bij de Partij voor de Dieren (3 zetels), de SP (3) en Volt (1) is er geen reden tot juichen.

© NOS en ANP

Ondanks de slechte uitslag lijkt een kabinet zonder GroenLinks-PvdA bijzonder lastig. Volgens de laatste ANP-prognose komen D66 (26 zetels), VVD (22), CDA (18) en JA21 (9) uit op 75 zetels, een zetel te weinig voor een meerderheid. Met de SGP of de ChristenUnie erbij zou er een zeer wankele meerderheid kunnen ontstaan, maar de kans dat Rob Jetten daarmee zal instemmen lijkt klein.

Dat betekent dat er gekeken zal worden naar GroenLinks-PvdA. Jesse Klaver en Jetten zijn goed bevriend (de twee waren zelfs het onderwerp van verscheidene romantische video’s), hetgeen de onderhandelingen wellicht ten goede kan komen.

Tijdens de campagne sloot VVD-leider Dilan Yesilgöz een coalitie van haar partij met GroenLinks-PvdA uit. De VVD zal bovendien weinig zin hebben om de meest rechtse partij in een nieuwe coalitie te worden, zeker nu de rechts-radicale zuil in de Kamer zo groot blijft. Maar gelet op de uitslag zal Yesilgöz toch op z’n minst met GroenLinks-PvdA om tafel moeten.