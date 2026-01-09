D66, CDA en VVD gaan experimenteren met minderheidskabinet Actueel Vandaag leestijd 2 minuten 437 keer bekeken Bewaren

De drie partijen die onderhandelen over een nieuwe regering willen een minderheidskabinet gaan vormen. D66, CDA en VVD hebben gezamenlijk 66 zetels. Een normaal meerderheidskabinet is niet te vormen omdat de VVD regeringsdeelname van GroenLinks-PvdA koste wat kost blokkeert. De VVD werkte hiervoor eerder samen met de ultrarechtse PVV maar dat kabinet viel binnen anderhalf jaar omdat Wilders steeds chaos veroorzaakte. Yesilgōz, die bij de laatste twee verkiezingen 12 zetels verloor, wilde nu het liefste met de ultrarechtse JA21 in zee maar daar stak Rob Jetten een stokje voor.

VVD en CDA vormden in 2010 al een minderheidskabinet, toen met gedoogsteun van Wilders. De PVV'er liet ook dat kabinet vrij snel vallen waarna er in 2012 verkiezingen kwamen en de VVD met PvdA in recordtijd het meest stabiele kabinet van deze eeuw vormde, dat voortvarend beleid voerde. De om haar drammerigheid bekend staande Yesilgöz wil daar nu niet aan, mogelijk omdat een kabinet met de PvdA noodzakelijke maatregelen zal nemen tegen de aanhoudende oorlogsmisdaden van haar geliefde Israël.

CDA-leider Bontenbal spreekt over een "nieuwe politieke realiteit". "Het zou mooi zijn als we naar een nieuwe politieke cultuur gaan." D66, VVD en het CDA onderhandelen al enige weken met elkaar en na een korte onderbreking rondom de feestdagen hoopte informateur Letschert dat deze week een besluit zou vallen over in welke vorm de drie partijen verder zouden gaan. Letschert sprak over een "cruciale week". (...) VVD-leider Yesilgöz zei op de persbijeenkomst dat ze graag met JA21 had samengewerkt. "We moeten nog in kaart gaan brengen hoe we dat precies willen gaan doen." Ze benadrukt dat de keuze voor een minderheidskabinet "niet bij gebrek aan beter" is.

Het minderheidskabinet komt in de Tweede Kamer 10 zetels tekort voor een meerderheid en in de Eerste Kamer 16 zetels. De door de VVD veroorzaakte wankele positie betekent dat er voortdurend en waarschijnlijk langdurig onderhandeld moet worden met oppositiepartijen in een tijd dat er dringend maatregelen genomen moeten worden.