D66 buigt zich over monarchie: Liever een koning dan president Caroline van der Plas

13 mei 2023 - 12:58

Heeft het verstand toch nog gezegevierd op dit Partijcongres van D66, en da's winst. Wat in de discussie over het te lichtvaardig afschaffen van de rol van het Koninklijk Huis wel vergeten wordt, is wel dat het Koninklijk Huis een instituut an sich is met alles erop en eraan. Er zit daar een expertise van heb ik jou daar die een gekozen president in een paar jaar tijd nooit zal opbouwen. De wederkerige relatie tussen Oranjes en bevolking is al decennialang, zoal niet langer, goed tot zeer goed. Het Koninklijk Huis opereert - uitglijders daargelaten - onafhankelijk en in principe ten dienste van iedereen (ook minderheden die in haar een luisterend oor en beschermer vinden). Zo'n instituut moet je niet te lichtvaardig bij het grof vuil zetten. Het ceremonieel koningschap wat we nu hebben, functioneert in hoge mate. Iets soberder zou wel kunnen, denk ik, maar da's een andere discussie. En de erfopvolging blijft wat spastisch geregeld vind ik. Als degene die er het meest zin in heeft van de prinsessen, nu eens gewoon de kar gaat trekken, desnoods met een (democratisch) fiat van de bevolking, dan is die plooi ook weer gladgestreken, en kan het instituut nog decennialang of langer wellicht, mee.