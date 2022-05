D66 biedt slachtoffer intimidatiepraktijken Van Drimmelen eerherstel en schadevergoeding Nieuws • 15-05-2022 • leestijd 2 minuten • 1811 keer bekeken • bewaren

D66 komt de vrouw die slachtoffer is geweest van grensoverschrijdend gedrag, waaronder stalking, door partijprominent Van Drimmelen tegemoet. De intimidatie vond plaats in 2015, de vrouw was indertijd werkzaam op het partijbureau.

"De partij is als werkgever onvoldoende zorgvuldig omgegaan met een melding daarover in 2015/2016. In de afweging tussen het waarborgen van de privacy van de betrokkenen en openheid over de situatie, is door D66 vervolgens ook in 2021 een verkeerde afweging gemaakt. We betreuren dit alsmede dat daardoor onvoldoende rekening is gehouden met de belangen en gevoelens van de oud-medewerkster." Dat verklaart D66 in een 'rectificatie' op de eigen website. Ook wordt erkend dat een politierechercheur met Van Drimmelen een waarschuwingsgesprek heeft gevoerd om een einde te maken aan zijn intimidatie. Van Drimmelen en de vrouw hadden enige tijd een amoureuze relatie. De vrouw beëindigde die affaire maar Van Drimmelen wilde dat niet accepteren en bleef haar lastig vallen.

Uit de verklaring wordt ook duidelijk dat er een financiële regeling is getroffen met het slachtoffer:

"Na intensief en tegelijk constructief overleg is overeenstemming bereikt met de oud-medewerkster over financiële compensatie van de door haar gedane juridische uitgaven en een redelijke en billijke tegemoetkoming in de immateriële schade die bij haar is ontstaan. De oud-medewerkster zal een belangrijk deel hiervan doneren aan een stichting die zich inzet voor vrouwenrechten. Tegelijkertijd is met haar huidige werkgever overeenstemming bereikt over gedeeltelijke compensatie voor aldaar opgetreden kosten in verband met deze kwestie."

De vrouw eiste eerherstel omdat D66 na onderzoek door bureau BING beweerde dat er geen sprake was geweest van intimidatie door Van Drimmelen. Terwijl in een bijlage van rapport het tegendeel werd geconcludeerd. De vrouw, die werkzaam was op het partijbureau, zag zich door de intimiderende praktijken van Van Drimmelen genoodzaakt een andere baan te zoeken. Van Drimmelen behield zijn invloedrijke positie bij de Talentencommissie van de partij.

De D66-leden spraken vandaag in een grotendeels besloten bijeenkomst met het bestuur over de kwestie. Honderden verontruste leden hadden op zo'n ontmoeting aangedrongen. De NOS schrijft: