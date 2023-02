D66 Amsterdam: Laat vluchtelingen lekker werken!

15 okt. 2015 - 20:09

Ik heb jarenlang als vrijwilliger de opvang van asielverzoekers in mijn gemeente (op verzoek van de gemeente) gecoördineerd. Dat was in de nadagen van de vorige eeuw en het begin van deze eeuw. De nationale en lokale overheden stonden toen een 'sober doch humaan' regime voor van de 3 B's: Bed, Bad en Brood. Wij hadden zelf als vrijwilligers al snel het gevoel dat het voor alle partijen - asielverzoekers, overheden, arbeidsmarkt - veel verstandiger en zinvoller was om asielverzoekers (sommigen nog in procedure, anderen al met een tijdelijke verblijfsstatus) zo snel mogelijk onze taal te leren en te helpen een zinvolle dagbesteding te vinden. Aan een eigen gezicht en een eigen betekenis in de Nederlandse samenleving, dus. We zagen vooral dat snel de taal leren en dagelijks iets zinvols doen in onze samenleving, mensen hielp op eigen kracht tegenwicht te bieden aan de vaak zwarte ellende die achter hen lag, en zo een nieuwe identiteit en zinvol leven in een volkomen vreemd land op te bouwen. Dus gaven we (clandestien) taallessen en zorgden we (in het geniep) waar we konden voor nuttige en zinvolle dagelijkse bezigheden. Dat was, ook toen al, helemaal niet moeilijk. Die mogelijkheden lagen voor het opscheppen. Dat waren onbetaalde bezigheden, dus vrijwilligerswerk. Want hoewel de tuinders en enkele ondernemers in onze regio zaten te springen om werknemers voor het seizoenswerk en eenvoudig laaggeschoold werk, waarvoor goede beheersing van de taal nog niet nodig was, en vele asielverzoekers dat werk maar wat graag wilden doen, wisten we dat de gemeente dat nooit zou toestaan. We hebben dat 'spel' toen verloren. De gemeente zag natuurlijk dat we veel te ver gingen in onze taakopvatting. En toen werden we als lokale Stichting VluchtelingenWerk op een nogal smerige manier buitenspel gezet. Dus hadden we geen andere keus, vonden we, en gaven we als stichting onze taak terug. Daarmee donderde een groot en stevig lokaal netwerk van zeer betrokken lokale vrijwilligers in één klap in elkaar. Want de vrijwilligers waren het van meet af aan met ons eens. Daar schoot natuurlijk niemand iets mee op, maar dat had de gemeente er toen kennelijk voor over. (De verantwoordelijke ambtenaar heeft jaren later tegen me gezegd dat hij spijt had van de gemeentelijke koers toen, en dat hij pas veel later had ingezien dat we gelijk hadden met onze aanpak.) Tegenwoordig zijn onze ideeën van toen politiek gemeengoed geworden. Asielverzoekers dienen nu op last van de nationale en lokale overheden zo snel mogelijk onze taal te leren, te integreren en iets nuttigs te betekenen voor onze samenleving. Laat dat nou precies zijn wat ze zelf ook het liefst willen. Toen, en ook nu. Het zijn namelijk net mensen. Ik heb stevige kritiek op Kajsa Ollongren wat betreft haar opvattingen over de voorgenomen samenwerking van Amsterdam met Tel Aviv en Ramallah en heb die kritiek ook openlijk geventileerd. Maar in dit geval kies ik graag haar kant. Er zijn talloze functies waarvoor al vele jaren met geen mogelijkheid mensen van eigen teelt te vinden of te porren zijn en die deze nieuwkomers met beide handen zouden willen mogen aangrijpen. Als opstap naar deelname in de Nederlandse samenleving. Als medicijn tegen hun diep ontwrichtende gevoel van onthecht zijn. Als medicijn tegen hun vaak traumatische herinneringen en verleden. Als gezonde mogelijkheid zich opnieuw ergens te kunnen hechten en weer iemand te zijn. Ook en vooral voor hun kinderen en partners. Ook als ze het liefst niet hadden willen vertrekken en blijven dromen van terugkeer. Maar het mag niet. De overheden zitten nog steeds op de lijn van Bed, bad en Brood. En verder je kop houden. Want de Nederlandse samenleving vangt jullie wel op, want dat moet van de internationale verdragen die Nederland heeft ondertekend. Maar wil het liefst niet weten dat jullie er zijn. En nog beter was, als jullie gewoon "in de regio" waren gebleven. Dus doen we als politiek tegen beter weten in, en met de asielverzoekers als wisselgeld in een politiek spel, net alsof we enorm investeren in "de regio". Maar dat helpt de mensen die nu bij ons onderdak hebben gevonden, natuurlijk niet verder in hun leven. En intussen neemt de stemmingmakerij, ook van het kabinet en de Kamer, tegen hun aanwezigheid met de dag toe. Tel uit je winst. Ik ondersteun daarom hier publiekelijk het pleidooi van Ollongren tot burgerlijke ongehoorzaamheid. En haar verzoek aan de nationale overheid om meer experimenteer-ruimte voor Amsterdam om arbeidsmogelijkheden te onderzoeken waarmee alle betrokkenen beter af zijn. De asielverzoekers. Maar ook de Nederlandse samenleving zelf. Ik weet uit eigen ervaring dat die mogelijkheden er destijds al volop waren, betaald en onbetaald, en nu ook nog steeds zijn. Go, girl, go!