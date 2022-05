D66 achter gesloten deuren trots op openheid

16 mei 2022 - 8:33

Deconfiture 66. ------------ Jan Terlouw heeft gevraagd hem, indien zijn tijd is gekomen, 'omgekeerd' in zijn graf te leggen. Zodat hij zich, na de volgende afgang-66, in een normale positie kan draaien. "Ik draai me in mijn graf namelijk maar één keer om," aldus de oud-politicus. "Symbolisch moet dat voldoende zijn. Anders kun je wel aan de gang blijven..." Daarover kan Hans van Mierlo inmiddels meepraten, eh... 'meezwijgen' bedoel ik. (PS Ik schat Jan Terlouw zo hoog in, dat hij wel tegen dit morbide grapje kan.)