Cultuurpaleis onder vuur

Er hangt een dreigende, donkere wolk boven het Rotterdamse cultuurlandschap. Midden in die stad kloppen meerdere, warme culturele harten. Plaatsen die stuk voor stuk een publiek verwelkomen als een stadshuiskamer of anderszins belangrijk trefpunt voor zijn inwoners. Theaters, muziekpodia, bioscopen en musea zijn de culturele ontmoetingsplaatsen, zo broodnodig en onontbeerlijk voor een wereldstad. In deze gecomputerroriseerde decennia meer dan ooit. Men snakt naar ontspanning en vertier in een échte omgeving.

Een Filmkathedraal waar nog altijd de bedwelmende grandeur van échte cinema hangt. Prachtige mozaïeken van de Rotterdamse kunstenaar Teunis van den Berg omzomen uitnodigende vitrinekasten waarin filmposters mét korte synopsis van het gebodene. De glazen kassacabine lijkt te zijn neergestreken als een klein ruimteschip. Men treft daar nog wel eens een kassier/kassière die, tussen de werkzaamheden door, vredig een boekje zit te lezen. Bij Cinerama ademt namelijk alles ontspanning en warm welkom. Een écht kaartje kopen aan die cabine is pure voorpret, belangrijk kenmerk van de totaalbeleving. Aan dat kleine kassaloket begint in feite al uw voorstelling.

Gedempt licht, zacht dik tapijt en een ruim geoutilleerde bar vormen de foyer. Aan beide zijden voeren de trappen ons langs wanden vol lijsten met posters van grote klassiekers, obscure eigentijdse titels eindigend met vele zwart/wit filmfoto’s. Onmiskenbare sfeer van de sixties en de seventies. In het naoorlogse gebouw (1957) met zijn dikke, golvende wanden kan men zich soms ook wanen in een filmset van Kubrick. Er is hier geen sprake van een ‘concertzaal met een doek’ of een ‘verbouwd warenhuis’. Dit Is Een Cinema. Een Bioscoop. Een gebouw dat niet alleen ten dienste staat van het eigenlijke gebruik, maar ook op zichzelf een Kunstwerk is.