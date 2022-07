'Cultuur van rechtsextremisme' binnen politiekorpsen door heel Europa

10 jul. 2022 - 15:19

De VVD is extreem rechts, omdat zij van mening is dat de overheid alleen voor politie, justitie en leger moet zorgen. Wat ik niet eens een probleem zou vinden, als de markt het ook daadwerkelijk opvangt. Maar dit doet de markt niet. De markt kan basisvoorzieningen niet bieden In deze stad is er extreme woningnood en dakloosheid. Maar er zijn wel 900 kledingzaken per winkelstraat. Prioriteiten? In theorie zou de markt vraag en aanbod met elkaar in overeenstemming brengen. Blijkbaar niet, dus. Althans, niet de markt zoals wij hem kennen/kende. De VVD politiek heeft gefaald, blijk nu, na al die jaren. We moeten dus of : ander soort markten, die wel voor iedereen werken. (iets waar sommige anarchisten mee bezig zijn) Of, een overheid die ingrijpt en basisbehoeften van de bevolking respecteert (iets waar sociaal democraten voor pleiten) Dat zijn denk ik de twee wegen die we in zouden kunnen slaan.