Culinair erfgoed

20 dec. 2023 - 12:28

Reuzel (varkensvet), ook wel smout genoemd, of ossenwit (rundvet) stolt op kamertemperatuur. Dat zorgt voor witte vette vlekken en dus harde oliebollen als je deze koud eet. De meesten doen dat, dus gebruik dit vet niet in dat geval. Zeker ossenwit is lekker als je er frietjes in bakt, maar die eet je per definitie warm, dus dan is het vet vloeibaar. Oliebollen bak je in vloeibare, neutraal smakende olie, zoals zonnebloemolie. De inzichten over de gevolgen van vet voor de gezondheid, veranderen in de loop der tijd. Het is minder slecht voor de lijn dan koolhydraten, zoals suiker, maar je moet ook de consumptie van vet beperken, zeker dat van harde, verzadigde vetten. Zelf oliebollen bakken is leuk, lekker en het hoeft niet duur te zijn. Neem de tijd, bier in plaats van melk is helemaal geen gek idee, want het maakt oliebollen luchtig. Zorg voor goede vulling (ook met iets fris, zoals citroen- of sinaasappelschil, appel) met wellicht gember, kaneel, en natuurlijk gedroogd fruit, zoals krenten, rozijnen, stukjes mango etc.). Maak (wellen, bedoel ik) die vulling een dag vooraf. Laat alles lang rijzen, voorkom tocht en bak niet teveel tegelijk, want anders koelt het vet teveel af en zuigen de bollen zich helemaal vol. Temperatuur ook niet te hoog: 180 graden. Heter, dan krijg je te donkere, niet gare bollen en kouder alleen vette happen. De bollen lekker snel opeten en niet dagen laten staan. Doe je dat wel, maak er dan wat anders mee, zoals een lekkere taart of zo.