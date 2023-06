CU-partijleider Bikker keert zich tegen bruinrechtse bestuursdroom Flevolandse tak

28 jun. 2023 - 9:29

@ vdbemt Het gaat om de inrichting, de organisatie en het onderhoud van de samenleving. Als het partijprogramma daarover gaat heeft de partij bestaansrecht. Of je het ermee eens bent of niet. Of het pervers is of niet. (wie beoordeelt dat trouwens: of iets wel of niet pervers is?) Racisme, hoe schadelijk, misdadig en gevaarlijk ook, valt onder de vrijheid van meningsuiting. Discriminatie is een manier van handelen die uit racistische denkbeeld KAN voortkomen, maar dat niet hoeft. Ieder mens discrimineert erleens of wordt erleens gediscrimineerd. Dat is in de eerste plaats een subjectieve (gevoels)ervaring. Maar die moet wel bestreden worden. En klimaatontkenning is vluchtgedrag. Mijn argument om confessionele partijen (niet alleen christelijke) uit te sluiten is dat religie een privézaak is die niet in het publieke domein van een seculiere samenleving thuishoort. Dat ze vanuit die particuliere overtuiging ook nogeens antidemocratisch zijn komt daar nog eens bovenop.