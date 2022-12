CU en VVD openen aanval op pro-Palestijnse mensenrechtenorganisatie The Rights Forum Nieuws • Vandaag • leestijd 3 minuten • 473 keer bekeken • bewaren

Tweede Kamerleden Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Ulysse Ellian (VVD) hebben de aanval geopend op mensenrechtenorganisatie The Rights Forum dat zich sterk maakt voor de rechten van Palestijnen. Segers en Ellian doen dat in een nieuwe initiatiefnota tegen antisemitisme. The Rights Forum eist dat “die lasterlijke beschuldiging direct wordt verwijderd”.

Volgens Segers en Ellian staan “ook in 2022 de Joodse gemeenschap in Nederland onder druk”. In de nota gaat het tweetal eerst in op antisemitisme bij extreemrechts, waaronder bij Forum voor Democratie dat maar liefst 35 Kamervragen stelde “over de eventuele betrokkenheid van een Joodse familie bij de aankoop van De Vaandeldrager. Vragen die stuk voor stuk inspelen op de gedachte dat er een groot Joods complot zou zijn dat leiding geeft aan een ‘geheime wereldorde’”.

Daarna gaan Segers en Ellian over op antisemitisme bij “(extreem)links” waaronder ze de Britse Labourpartij scharen, maar ook The Rights Forum. Daarbij gaat het om een Wob-verzoek van de organisatie dat volgens de twee Kamerleden “een intimiderend en antisemitisch karakter” had. The Rights Forum schrijft daarover:

Juist afgelopen week publiceerden we een voortgangsartikel over het Wob-verzoek, waarin alle relevante informatie te lezen is. Kortgezegd vroegen we bij de universiteiten informatie op over hun institutionele banden met een selectie van Israëlische instellingen en (defensie)bedrijven, en met een aantal organisaties en instellingen die het beleid van Israël steunen en betrokken waren bij pogingen om de vrijheid van meningsuiting in te perken van academici en studenten die opkwamen voor de rechten van Palestijnen. Met ‘institutioneel’ doelden we op banden op het niveau van faculteiten, commissies en andere universitaire organen.

Volgens Segers en Ellian vroegen we de universiteiten echter iets heel anders, namelijk om ‘hun contacten met Joodse en Israëlische instanties te overhandigen’. Daarmee riepen we volgens de Kamerleden ‘herinneringen op aan een zeer duistere periode, waarin ook gevraagd werd naar de Joodse contacten van personen of organisaties’. Zo fabriceerde het duo zelf een ‘intimiderend en antisemitisch Wob-verzoek’.

The Rights Forum laat weten dat “Segers en Ellian dondersgoed” weten “dat er niets antisemitisch aan het Wob-verzoek is. Anders hadden zij wel aangifte tegen The Rights Forum gedaan, zelfs móeten doen.” Het tweetal heeft volgens de organisatie al eerdere beschuldigingen van antisemitisme gedaan. Klachten hierover van The Rights Forum leverde na onderzoek excuses op van onder meer het Algemeen Dagblad en de Nationale Politie. Ook is The Rights Forum uitvoerig in gesprek gegaan met CU-leider Gert-Jan Segers, die nu opnieuw probeert de mensenrechtenorganisatie het zwijgen op te leggen.

The Rights Forum concludeert:

Daarmee versterken zij de indruk dat het Wob-verzoek de vinger op een gevoelige plek legt. Blijkbaar vrezen zij openbaarmaking van zaken die zij liever onder de pet houden of zelfs het daglicht niet kunnen verdragen. Het als ‘antisemitisch’ framen van het verzoek is niet alleen bedoeld om The Rights Forum verdacht te maken, maar ook om de 14 universiteiten onder druk te zetten om het naast zich neer te leggen.

Dat zij met hun drieste activisme het begrip antisemitisme uithollen en de bestrijding ervan ondermijnen geldt dan, zoals in kringen van de Israël-lobby gebruikelijk, als collateral damage. Segers en Ellian demonstreren dat het antisemitisme zelfs in politiek Den Haag openlijk wordt misbruikt om opvattingen en activiteiten die niet in Israëlisch belang zijn de kop in te drukken.