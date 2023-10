‘CU en D66 willen volgens Stemwijzer huurprijzen bevriezen, maar helpen in de Kamer de huisjesmelkers’

Welke politicus houdt zich nog aan beloftes? Mark Rutte die jarenlang bezwoer hij na het premierschap fulltime voor de klas zou gaan staan, wil nu opeens de secretaris-generaal van de NAVO worden, “terwijl hij in eigen land nog niet eens de btw op radijsjes omlaag krijgt”, constateert Druktemaker Ellen Deckwitz bij De Nieuws BV.

Ook bij de stemwijzers en kieskompassen vormen gebroken beloftes een probleem. “Afgelopen week stemde een meerderheid van de Tweede Kamer tegen het bevriezen van de huren en dus voor het woekerwinstmodel van de huisjesmelkers. Sandra Beckerman van de SP ontdekte dat twee partijen die tegen het stopzetten van de huurprijs stemden, namelijk de ChristenUnie en D66, in de Stemwijzer juist vonden dat de huren de komende drie jaar niet mogen stijgen, dus compleet het tegenovergestelde.”

Volgens Deckwitz is het daarom tijd voor een nieuwe kieswijzer, waar je kunt checken of partijen wel stemmen in lijn met waarvoor ze zeggen te staan.