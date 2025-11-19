Cryptodelvers stelen voor meer dan een miljard aan energie

Cryptodelvers hebben alleen al in Maleisië de afgelopen vijf jaar voor meer dan een miljard Amerikaanse dollars aan energie gestolen van het nationale energiebedrijf. Dat heeft het ministerie van Energie van het land bekendgemaakt, meldt de South China Morning Post . Op 13.827 verschillende plekken werden illegale aansluitingen gebruikt om energie aan het netwerk te onttrekken. De computers waarmee de cryptomuntenzoekers naar codes speuren voor hun valuta verbruiken enorme hoeveelheden stroom en dat neemt steeds meer toe naarmate de codes schaarser worden. De dieven hebben het vooral gemunt op Bitcoin, de populairste cryptovaluta. De rekening voor de diefstal moet door de gemeenschap opgebracht worden.

Maleisië heeft nog geen wetgeving om de praktijken specifiek te bestrijden. Wel is op grote schaal apparatuur in beslag genomen. In een poging het probleem aan te pakken is een database aangelegd van alle personen en plaatsen die bij de grootschalige diefstal betrokken zijn. Ook worden slimme meters geïntroduceerd die verdachte afwijkingen in het energieverbruik signaleren.