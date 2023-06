Cruciale stuwdam in Oekraïne vernietigd, vrees dat Cherson onder water loopt

7 jun. 2023 - 20:45

'het is niet het doel van Rusland om Oekraïne volledig te bezetten c.q. te annexeren.' Rusland heeft zijn doelstellingen gewijzigd in de loop der tijd. Oorspronkelijk ging het er om het land te 'de-nazificeren' en 'te de-militariseren'. Dat is allebei niet zo goed gelukt geloof ik. Wat het werkelijke doel was zullen we nooit weten. ' een bezet Oekraïne zou een tweede Afghanistan worden, in het kwadraat.' Hoe zou je de huidige situatie omschrijven? 'Rusland heeft in 1991 de soevereiniteit van Oekraïne erkend, en komt daar niet op terug: zie Poetins toespraak van 21-02-2022, vlak voor de invasie.' Ah, de geschiedenislestoespraak van Poetin. Ik heb niet de hele toespraak gelezen want zoveel onzin kan ik niet verdragen. Wat ik weet is dat in die bewuste toespraak, Poetin heeft gezegd dat Oekraïne als onafhankelijk land geen historisch recht van bestaan heeft en eigenlijk een creatie is van de communisten. Van wat jij nu zegt begrijp ik dus niets. 'Oekraïne is als NAVO-bolwerk een existentiële dreiging voor Rusland.' Oekraïne is niet eens lid van de NAVO. Als dat zal gaan gebeuren is dat het gevolg van de huidige Russische agressie, om puur defensieve redenen. Wanneer deze oorlog achter de rug is wil men niet graag nog een keer worden 'bevrijd'. 'In april 2022 hadden Poetin en Zelensky hierover bijna een akkoord.' Over dat 'akkoord' heb ik niets kunnen vinden en ik kan mij er ook niets bij voorstellen, maar vertel. Waarover heb je het.