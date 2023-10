Crisisvaardigheden Kaag en Bijleveld schoten ernstig tekort toen Kaboel in brand stond Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 55 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

Het onderzoeksrapport van de Commissie Ruys over de evacuatie van Nederlanders en Afghaanse medewerkers uit Kaboel in augustus 2021 geeft een goede inkijk in het functioneren van twee ministeries, Buitenlandse Zaken en Defensie, die een centrale rol hebben gespeeld in de internationale crisissituatie in augustus 2021, toen Kaboel werd overgenomen door de Taliban.

Het rapport formuleert vier hoofdconclusies, waarvan er twee gaan over getoonde incompetenties bij de ministeries van de toenmalig D66-bewindspersoon Kaag van Buitenlandse Zaken en CDA-minister Bijleveld van Defensie.

“De voorbereiding van de evacuatie was te beperkt en kwam te laat op gang. In aanloop naar de evacuatiefase hebben de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie afwachtend en te laat gehandeld”. “De inrichting van de crisisorganisatie tijdens de evacuatiefase was niet toereikend voor het managen van een internationale crisis van deze omvang. De inzet van medewerkers was onzorgvuldig en er is geen tijd en ruimte genomen voor reflectie op de crisisaanpak”.

Met de uitkomsten van het rapport kan gesteld worden dat beide bewindspersonen achteraf te licht waren om in zo’n grote plotseling uitbrekende internationale crisis voornoemde ministeries goed te kunnen leiden en aan te sturen.

Saillant detail bij dit alles is het gegeven dat minister Kaag een lunchafspraak, die minder dringend was, prefereerde boven de hectische crisisproblematiek in het verre Kaboel. Maar ook minister Bijleveld deed iets opmerkelijks. Volgens media keek zij naar een nieuwe film over WO II toen er vanuit Kaboel mensen geëvacueerd moesten worden.

Het rapport van de Commissie Ruys is het zoveelste rapport uit een lange rij van onderzoeksrapporten die allen gaan over hetzelfde fenomeen: falend kabinetsbeleid, falende overheidsorganen en vooral incompetentie aan de top van ministeries en in de politieke leiding van die ministeries en uitvoeringsorganen.