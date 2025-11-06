Crisis binnen BBB: Overleg of Van der Plas ruimte moet maken voor Mona Keijzer Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1573 keer bekeken • bewaren

Na een dramatische halvering bij de verkiezingen, volgend op een tergend slecht functioneren binnen een wanstaltig kabinet, is achter de schermen bij BBB een machtsstrijd losgebarsten tussen Caroline van der Plas en Mona Keijzer. Of in elk geval tussen de aanhangers van de nummers 1 en 2 van de partij. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Keijzer haalde bij de verkiezingen slechts een paar stemmen minder dan partijleider Van der Plas en dat roept binnen de partij de vraag op of het niet eens tijd wordt voor een leiderschapswissel. Van Keijzer is bekend dat wanneer de mogelijkheid zich voordoet, ze graag een poging doet die koppositie in te nemen.

Veertien BBB-bronnen schetsen tegenover het AD een sfeer van permanente crisisoverleggen. De kernvraag: is Van der Plas eigenlijk wel de juiste persoon om een 'volwassen' partij te leiden? Haar profiel zou 'te smal' zijn, gefocust op boeren en platteland. Keijzer daarentegen wordt gezien als staatsvrouw die ook over wonen, asiel en economie kan meepraten. "In het bedrijfsleven was die leiderschapswissel met zo'n slecht resultaat al lang aangekondigd," aldus een van de bronnen.

Hoewel noch Van der Plas als Keijzer zich heeft uitgesproken over zo'n leiderschapswissel, is het maar de vraag of Van der Plas wel de juiste papieren heeft om door te gaan. Het AD schrijft:

Maar er zijn wel ‘serieuze gesprekken’ gaande over haar leiderschap. BBB’ers maken zich bijvoorbeeld zorgen over de stabiliteit van Van der Plas. Tijdens het NOS-slotdebat was ze zichtbaar vermoeid, zenuwachtig en niet in vorm. ,,Kan ze de Haagse druk wel aan?” vraagt een partijbons zich af.

Keijzer probeerde in haar tijd als CDA-politica tot tweemaal toe het leiderschap van die partij naar zich toe te trekken, maar faalde twee keer spectaculair. Bij BBB werd ze in eerste instantie door Van der Plas naar voren geschoven als premierskandidaat, maar dat werd al vrij snel ook weer ontkend door diezelfde Van der Plas. Aan het begin van de afgelopen verkiezingscampagne sloot Keijzer niet uit het stokje van Van der Plas over te nemen.

Het is nu afwachten of Van der Plas profetische gaven blijkt te hebben. Het AD meldt ook: