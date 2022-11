Crisis bij Meta, Mark Zuckerberg zet elfduizend medewerkers op straat Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 159 keer bekeken • bewaren

Het is op personeelsgebied een slagveld bij de sociale mediareuzen. Mark Zuckerberg heeft laten weten dat de komende tijd maar liefst 11.000 mensen bij Meta, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp, worden ontslagen. Eerder al zette de nieuwe Twitter-baas Elon Musk ruim de helft van zijn 7500 medewerkers op straat.

Het gaat slecht met Meta. Vol enthousiasme kondigde Zuckerberg vorig jaar de “Metaverse” aan, een netwerk van aan elkaar gekoppelde virtuele ruimtes waarin gebruikers met elkaar kunnen communiceren, gamen, winkelen enzovoorts. De ontwikkeling kostte Meta miljarden aan investeringen, maar dat betaalt zich vooralsnog niet terug. Er is nog maar weinig interesse in Zuckerbergs knullig uitziende 3D-wereld, waardoor ook adverteerders op grote schaal wegblijven. Behalve het uitblijven van de verwachte inkomsten, heeft het bedrijf ook een dreun gehad op de beurs. Sinds begin dit jaar is het vermogen van Zuckerberg op papier met 90 miljard dollar gekrompen.

Woensdag liet Zuckerberg zijn plannen weten via een mail aan alle medewerkers. Wie moet vrezen voor zijn baan, is op dit moment nog niet duidelijk. Voor een deel van de opgeofferde medewerkers viel de beslissing wel al direct vandaag. Zij werden direct na de mededeling afgesloten van hun toegang tot alle systemen. Ze mochten alleen hun mailadres nog even behouden om afscheid te nemen.