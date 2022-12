Crisis bedreigt kinderzorg in West-Europa, besmettelijke streptokokken-bacterie rukt op Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 282 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Vee Dunn

In Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk nemen de zorgen toe over de verspreiding van een besmettelijke bacterie. Streptococcus pyogenes rukt op in België waar het aantal gevallen in november meer dan verdubbeld is. En volgens het Nationaal Referentiecentrum van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen is dat mogelijk zelfs een onderschatting.

“In november kregen we in ons labo een 80-tal stammen van de bacterie binnen. Die komen vanuit heel België en zijn geïsoleerd uit ernstige infecties”, zegt microbioloog Veerle Matheeussen. “Ter vergelijking: in een normaal jaar ontvangen we er gemiddeld 300 tot 400. Bovendien gaat het mogelijks om een onderschatting, want niet alle laboratoria zijn verplicht om hun stammen binnen te brengen bij het UZA. Opvallend is dat de bacterie vooral voorkomt bij jonge patiënten tussen de 1 en 5 jaar.”

In Frankrijk laten de autoriteiten een waarschuwing uitgaan. Niet alleen is er het probleem dat de bacterie om zich heengrijpt maar er is ook een tekort aan het antibioticum amoxicilline om de ziekte te bestrijden. Die twee zaken hangen overigens niet met elkaar samen, stelt de secretaris-generaal voor de Franse organisatie voor kindergeneeskunde, Société française de pédiatrie (SFP), tegenover Le Huffington Post. De afgelopen dagen overleden er twee kinderen. In Nederland overleden in het eerste half jaar zeven kinderen aan de besmetting, meldde het RIVM in juni.

In Groot-Brittannië zijn sinds september negen kinderen overleden aan de bacterie. Veel mensen dragen de bacterie in hun mond en ondervinden er nauwelijks last van. In sommige gevallen kan het zware keelpijn opleveren. De bacterie wordt verspreid via speeksel en overgebracht door onder meer bekers en kopjes of het inademen van druppels als een besmet persoon niest of hoest. In zeldzame gevallen dringt de bacterie door in de bloedbanen en wordt dan pas echt gevaarlijk, vooral bij jonge kinderen. Vermoed wordt dat die nu extra kwetsbaar zijn omdat ze door de lockdowns een achterstand hebben opgelopen in de opbouw van immuniteit.

In Noord-Ierland is sprake van een extra tragisch geval. De ouders van Stella-Lily (5) meldden zich tot twee keer toe bij het ziekenhuis met hun zieke dochtertje maar werden steeds weggestuurd. Maandag overleed ze.