Criminelen kunnen we vóór zijn, door preventie met gezag Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 1161 keer bekeken • Bewaren

Ahmed Marcouch Burgemeester van Arnhem Persoon volgen

Criminele carrières doorbreken. Dat werkt. Maar dan moeten we wel volhouden. De georganiseerde misdaad zit niet stil. Criminelen ronselen jongeren, soms nog kinderen, voor hun vuile werk. Eerst een kleine klus, een snelle beloning. Daarna volgen de bedreigingen, het geweld en soms zelfs levensgevaarlijke opdrachten. Voor je het weet, zit een jongere gevangen in een criminele carrière.

In Arnhem willen we die criminelen voor zijn. Zij ronselen jongeren voor de misdaad. Wij winnen jongeren voor een toekomst. Dat doen we met Preventie met Gezag. Door jongeren perspectief te bieden én duidelijke grenzen te stellen. Met ouders, leraren, jongerenwerkers, straatcoaches, sportverenigingen, politie en justitie. Niet ieder voor zich, maar samen. Op school, thuis, op straat en in de wijk.

En onze aanpak laat veelbelovende resultaten zien. In Arnhem zien we een daling van ruim 40 procent in het aantal nieuwe jeugdige daders. Een belangrijke ontwikkeling die laat zien dat investeren in keiharde preventie loont.

Maar we zijn er nog lang niet. De georganiseerde misdaad denkt niet in kabinetsperiodes. Criminelen blijven investeren in nieuwe aanwas. Dan kunnen wij het ons niet veroorloven om onze aanpak na een paar jaar alweer af te bouwen.

Een kind opvoeden kost een generatie. Een wijk versterken vraagt jaren van vertrouwen, aanwezigheid en consequent handelen. Dat lukt niet met tijdelijke subsidies en telkens wisselende politieke prioriteiten. Daarom moet Preventie met Gezag niet stoppen, maar juist worden versterkt. Met structurele investeringen, over meerdere kabinetten heen. En met de ruimte om te blijven leren van wat werkt. Want iedere jongere die we uit handen van criminelen houden, is een gewonnen toekomst. Iedere criminele carrière die we voorkomen, betekent minder slachtoffers en veiligere buurten.

Mijn oproep aan de landelijke politiek is dan ook helder: maak af wat we samen begonnen zijn. Investeer in een hele generatie, niet in één kabinetsperiode. Want stoppen met een aanpak die resultaat laat zien, is uiteindelijk een cadeau aan de georganiseerde misdaad. En dat cadeau mogen we haar nooit geven.

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