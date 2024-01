Criminelen achter moord op Peter R. de Vries wilden ook premier Rutte ontvoeren

In september 2021 kwam het nieuws naar buiten dat de beveiliging van premier Mark Rutte sterk was opgevoerd. Dat was opvallend omdat de nu demissionaire premier er om bekend staat zich graag tussen het publiek te begeven en benaderbaar te zijn. De Telegraaf meldde dat er zogeheten 'spotters' waren gesignaleerd die de gedragingen van Rutte in kaart brachten.

Op 6 juli 2021 werd de aanslag gepleegd. Getuige 5089 hoorde de dag daarna van een collega op zijn werk in Ter Aar wat er gebeurd was en wie Peter R. de Vries was. Hij belde Krystian M., die daarop naar hem toereed. Krystian M. zou enkele dagen daarna gezegd hebben: ,,Man, ze zijn zo machtig dat ze zelfs de premier willen ontvoeren.” (…) Getuige 5089 meldde zich op 15 oktober 2021 bij de politie in Ter Aar. Die bracht hem in contact met het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de recherche. Daar, en uiteindelijk bij de reguliere ‘tactische’ recherche legde hij een reeks verklaringen af. In die verklaringen komen de ontvoeringsplannen van de groep ook ter sprake. Deze gedeeltes werden later zwartgelakt in de processen-verbaal die aan de verdachten en hun advocaten werden verstrekt.