'Criminele organisatie' Donald Trump aangeklaagd wegens verkiezingsfraude

De Amerikaanse oud-president Donald Trump is door de staat Georgia aangeklaagd vanwege het aanzetten tot verkiezingsfraude. Dat melden Amerikaanse media. Trump wordt onder meer beschuldigd van illegale inmenging in de presidentsverkiezingen, valsheid in geschrifte en afpersing. Andere aanklachten zijn het afleggen van valse verklaringen, het maken en distribueren van valse documenten en obstructie van de wet.

In de aanklacht, die volgens CNN 98 pagina's telt en 41 punten bevat, worden nog eens achttien mensen uit het team rond Trump aangeklaagd, waaronder zijn persoonlijke advocaten Rudy Giuliani en John Eastman en voormalig stafchef van het Witte Huis Mark Meadows.

Trump wordt aangeklaagd voor het overtreden van de Georgia RICO Act, een speciale wet bedoeld om de georganiseerde misdaad - zoals de maffia en drugskartels - te bestrijden. Overtreding van deze wet houdt in dat verdachten die zelfs indirect betrokken zijn bij bijvoorbeeld afpersing alsnog vervolgd kunnen worden.

De aanklacht is de uitkomst van een onderzoek van openbaar aanklager Frani Willis, die twee jaar lang heeft onderzocht of oud-president Donald Trump en anderen de wet hebben overtreden door te proberen de verkiezingsuitslag van 2020 in de Amerikaanse staat Georgia te kantelen in het voordeel van de Republikeinen.

Het belangrijkste onderdeel in de zaak betreft een telefoontje van 2 januari 2021 waarin Trump er bij de hoogste verkiezingsfunctionaris van Georgia op aandrong om genoeg stemmen te vinden om zijn nipte verlies in de staat ongedaan te maken. De verkiezingsfunctionaris weigerde dit te doen.

"Trump en de andere beklaagden die zijn aangeklaagd, weigerden te accepteren dat Trump verloor, en zij sloten zich willens en wetens en opzettelijk aan bij een samenzwering om de uitkomst van de verkiezingen onrechtmatig te veranderen in het voordeel van Trump", aldus de aanklacht. "Die samenzwering bevatte een gemeenschappelijk plan en doel om twee of meer afpersingsactiviteiten te plegen in Fulton County, Georgia, elders in de staat Georgia en in andere staten."

Openbaar aanklager Frani Willis wil de 19 aangeklaagden samen berechten. Het is de zoveelste strafzaak die nu tegen Donald Trump loopt. Trump heeft zichzelf opnieuw verkiesbaar gesteld voor de presidentsverkiezingen van 2024 en loopt in de peilingen mijlenver voor op zijn Republikeinse concurrenten. De andere zaken gaan over zijn betrokkenheid bij de terreuraanslag op het Capitool in Washington DC waarbij een horde Trump-aanhangers een staatsgreep probeerde te plegen. Ook werd bij Trump thuis in Florida een groot aantal geheime overheidsdocumenten aangetroffen die hij zonder toestemming uit het Witte Huis meenam. Trump ontkende lange tijd de documenten in huis te hebben, ook al werden er steeds nieuwe gevonden, en hij weigerde ze terug te geven

Andere zaken gaan over het op illegale wijze betalen van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels met wie hij een affaire zou hebben gehad, zakenfraude in zijn tijd als vastgoedondernemer in New York City en een smaadzaak tegen journaliste E. Jean Carroll waar hij al voor veroordeeld is. Een tweede smaadzaak volgt begin volgend jaar.