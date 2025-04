‘Crimineel’: hoogste PFOA-waarden ooit gemeten bij medewerkers Helmondse fabriek

Zembla: “In 2007 liet DuPont bloedonderzoek doen bij de medewerkers in Helmond. De gemeten waardes, ook in het bezit van Zembla, liggen bij sommige medewerkers zelfs vele malen hoger dan de inmiddels beruchte PFOA-concentraties in het bloed van de meeste DuPont-medewerkers in Dordrecht en de Verenigde Staten. Een van de medewerkers in Helmond heeft concentraties in zijn bloed die duizend keer hoger liggen dan de huidige norm die het RIVM veilig acht. Een andere medewerker heeft bloedwaardes die 800 keer boven die norm liggen. De waardes zijn volgens milieuchemicus en PFAS-expert Chiel Jonker ‘extreem hoog’ en behoren tot de hoogste PFOA-waarden die ooit in Nederland in mensen zijn gevonden.”