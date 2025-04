Corrupte Trump misbruikt presidentschap om zelf stinkend rijk te worden van cryptodeals Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 341 keer bekeken • bewaren

Donald Trump is zo corrupt als de neten. Dat blijkt maar weer eens uit een reportage van the New York Times waarin duidelijk wordt dat hij zowel eigenaar van cryptobedrijf World Liberty Financial is, terwijl hij als Amerikaanse president het beleid voor deze sector bepaalt. Dit levert een directe belangenverstrengeling op die volgens experts vermoedelijk illegaal is. Trump zelf lijkt daar niet mee te zitten, aangezien hij zichzelf - gesteund door zijn lakeien in het Hooggerechtshof - immuun heeft verklaard voor alle misdaden die hij pleegt als president.

World Liberty Financial breekt met alle normen die gelden voor Amerikaanse presidenten. Zo is het illegaal om het presidentschap in te zetten voor persoonlijk gewin. Trump daarentegen maakt er geen geheim van dat hij nog allerlei commerciële belangen heeft naast zijn presidentschap, waaronder dus zijn cryptobedrijf. Daar komt bij dat hij zijn regering heeft gevuld met crypto-sympathisanten en in een van zijn eerste dagen in het Witte Huis een taskforce voor cryptocriminaliteit heeft ontbonden. Toen Trump een federale cryptovoorraad aankondigde die munten bevatte waarin World Liberty had geïnvesteerd, steeg de waarde van zijn eigen bedrijf direct.

Meerdere investeerders in World Liberty's munt worden beschuldigd van fraude. Bij in elk geval één van deze investeerders werd een fraudezaak opgeschort nadat hij miljoenen in Trump's cryptobedrijf stak. Ook heeft het bedrijf deals voorgesteld waarbij de Trump-naam werd gebruikt om aanzienlijke betalingen te eisen.

Het bedrijf verkoopt ook crypto aan buitenlandse investeerders, waardoor een nieuwe route ontstaat voor buitenlandse belangen om invloed te kopen bij de president. Een zakenpartner ontkende dat er sprake was van "politieke quid pro quo", maar dit staat in schril contrast met de praktijken van het bedrijf.