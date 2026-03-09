Corretje, waar zijn je wilde haren toch gebleven? Opinie 09-03-2026 • leestijd 4 minuten • 1349 keer bekeken • Bewaren

Joop van der Hor Voormalig havenarbeider, inspecteur en persvoorlichter bij het politiekorps Rotterdam Rijnmond Persoon volgen

Hij kwam, zag en zal ook weer vertrekken. Cor Lamers, waarnemend burgemeester van de gemeente Nissewaard. Geboren op 23 mei te Rotterdam-Charlois in het jaar Onzes Heeren 1956 toen een liter bier nog 42 cent kostte (nu dus 20 eurocent), Nederland nog geen 11 miljoen inwoners telde, geen coa’s of azc’s binnen de landsgrenzen had, doch alleen kindervakantiekampen op de Veluwe, Elvis Presley de best verkopende zanger was en Israël, samen met de Britten en Fransen in Corretje’s geboortejaar Egypte binnenvielen omdat Nasser het Suezkanaal had genationaliseerd.

Cor Lamers heeft een indrukwekkende staat van dienst. Zijn politieke palmares stijgt zowat tot boven de sportieve prestaties van de complete Olympische schaatsploeg uit. In de periode 1973 –‘83 kon je hem op het stadhuis aan de Rotterdamse Coolsingel en de gemeentehuizen van Tholen en Spijkenisse in de wandelgangen tegenkomen met een dikke map onder zijn arm. Wat hij in die map met zich meezeulde is tot op de dag van vandaag geheim gebleven. Misschien stripverhalen uit die tijd zoals Dick Bos of Archie de Man van Staal? Maar het kunnen evenzogoed belangrijke raadsstukken geweest zijn waar Cor als beleidsambtenaar op het gebied van milieu en klimaat toen al verstand van had.

Cor verhuisde op enig moment naar Spijkenisse waar hij voor het CDA in de gemeenteraad zat. In 1984 werd hij in dezelfde gemeente benoemd tot wethouder om in 2025, na het vertrek van Foort van Oosten, die heel even voor minister van Justitie mocht spelen, terugkeerde als diens waarnemer. De eenvoudige jongen uit een katholiek arbeidersgezin is tot grote hoogte gestegen.

Maar nu lijkt hij zich toch te vergalopperen aan een probleem, gelijk aan dat van oud-burgemeester Ivo Opstelten. Ivo zou de kauwgum op straat wel eventjes middels toezicht en hoge boetes aan banden leggen. Nou, daar zijn de straten van Rotterdam nog steeds - met een dubbeldikke laag - mee bekleed. Cor heeft niets met kauwgum, maar wel met fatbikes.

Hij is een offensief gestart tegen de jongeren binnen zijn gemeente die het gore lef hebben om met fatbikes over de stoep te rijden! Het AD kopte afgelopen week in de krant dat, onder Cor’s straffe leiding, een strikte aanpak tegen overlast veroorzakende fatbikers in Spijkenisse zal worden ingezet. Zo worden er extra patrouilles en controles uitgevoerd door politie en boa's in winkelgebieden waar fietsen verboden is.

Cor’s keiharde aanpak om 13-jarigen van hun opgevoerde fatbike af te halen heeft reeds geleid tot een monsterscore van maar liefst 15 bekeuringen! Tegen AD verslaggever Theo Teitsma sprak hij ferme taal: ‘Ik ben de ‘fatbiketerreur’ in Spijkenisse helemaal zat’. En waar de jeugd hun bikes opvoeren, voert Cor het aantal acties en patrouilles op door de inzet van gemeentelijke boa’s en agenten in opleiding. ‘Het zal ze leren! Als je gepakt wordt dan krijg je een boete van 84 euro, dan haal je het geen tweede keer in je hoofd om over het winkelcentrum te scheuren’. Cor heeft het niet alleen gemunt op jongeren op fatbikes, maar ook op maaltijdbezorgers en koeriers op e-bikes en berijders van elektrische steps.

De burgervader vindt binnen de gemeenteraad eendrachtige steun voor zijn aanpak. De gemeenteraad ‘eist’ zelfs van Cor dat hij persoonlijk een stokje tussen de spaken van de overtreders steekt. Zo is de oppositiepartij VOOR Nissewaard helemaal VOOR en zelfs Vincent Korbee, van de gloednieuwe jongerenpartij Jong Nissewaard, schaart zich achter de strenge edoch rechtvaardige aanpak van de burgemeester en dat is wel eens anders geweest. Het asociaal gedrag komt de, zelf amper uit de kinderwagen gestapte Vincent, ‘de neus uit’.

Hidde Douma (PvdA) ziet echter een taak weggelegd voor de ouders; ‘Dit is vooral een kwestie van opvoeding’. De fractie van ONS binnen de gemeenteraad houdt zich opvallend stil op dit gebied. Dit heeft mogelijk te maken dat sommige fractieleden in hun jonge jaren gesignaleerd zijn op een inmiddels verboden bierfiets op de Amsterdamse wallen.

Deze column moet met een knipoog gelezen worden, maar feit is wel dat er sprake is van onveilige en overlast gevende situaties veroorzaakt door jongeren op fatbikes. Echter, een deel van die overlast zit in de hoofden van mensen met slechts een licht tolerantiegevoel. Ik heb, ook in mijn eigen directe omgeving, gemerkt dat de overlast in het hoofd soms groter is als er een donkergekleurde knaap aan het stuur zit. En dan wordt het gebrek aan tolerantie ineens een overdosis aan sluimerend discriminatie en bij sommigen zelfs racisme.

Ik weet het, het zijn grote woorden voor iemand die vroeger zelf geen opgevoerde Puch had maar een door zijn vader op 30 km/u afgestelde lullige Berini en als 50-Plusser vaak rond de 30 km/u op zijn e-bike over de dijken van Voorne-Putten sjeest. Misschien is het daarom wel waarom ik met mijn jonge hart in een oude verpakking jaloers naar die binken op fatbikes kijk. Beste Cor, had jij misschien vroeger ook een Berini of een Kapitein Mobylette?

